محمد صلاح: كنت بامشي ساعة عشان أوصل النادي.. وحسيت إني نجم لما اتصعّدت

كشف اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن ذكرياته في نادي المقاولون العرب، قال: «أفتكر أول مرة لما رحت كنت أنا وابن عمي، ونزلنا عند العرب ورا المقاولين، فضلت ماشي ساعة عشان أدخل النادي، قلت أنا هعمل ده كله كل يوم؟».

وأضاف محمد صلاح، خلال حواره مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»: «أول مرة أقعد فيها في استراحة المقاولين كان عندي 14 سنة، لعبت سنتين وبعديها طلعت للفريق الأول، كانت الاستراحة مخصصة للاعبين المغتربين المميزين، وحسيت من وقتها إني نجم، مش قادر أنسى اليوم ده»، وتابع: «نمت ورا بوابة النادي».