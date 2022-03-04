بهاء سلطان في أولى حفلاته بعد انتهاء أزمته: «سعيد بلقاء الجمهور»

في إطلالة رائعة للنجم بهاء سلطان بحفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد غياب لفترة طويلة، وعودته مرة أخرى في أولى حفلاته، أبدى بهاء سلطان سعادته بلقاء الجمهور بعد غياب، موجهًا الشكر إلى الأستاذ محمد فودة المستشار الإعلامي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الدعوة، لتكون إطلالته الأولى في أوبرا مسرح الجامعة.

تصفيق حار لبهاء سلطان

واستقبل الجمهور بهاء سلطان بحفاوة كبيرة وتصفيق حار، بينما وجه «سلطان» الشكر إلى الجمهور على حسن الاستقبال.

بهاء سلطان يشدو بأحلى أغانيه

وشدا بهاء سلطان بالعديد من الأغاني في الفاصل الأول للحفل وهي: «تعالى أدلعك»، «مالك»، «الواد قلبه بيوجعه»، «طب ليه»، «أنا زعلتك في حاجة»، «يا ترى» وغيرها من الأغاني.

ويذكر أن حفل النجم بهاء سلطان أقيم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار «كامل العدد» وبمجرد طرح التذاكر الخاصة بالحفل نفذت بالكامل في إشارة إلى شعبية بهاء سلطان، وعودته إلى جمهوره مرة أخرى.