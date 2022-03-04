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محمد صلاح يتأثر برسالة الطفل زين: بحبك.. ومش بعرف أتعامل مع المواقف دي

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محمد عزالدين
10:20 م | الجمعة 04 مارس 2022
محمد صلاح والطفل زين

محمد صلاح والطفل زين

وجه محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال حواره مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الجمعة، رسالة للطفل «زين» المصاب بالشيخوخة النادرة، وظهر في إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة»، ووجّه وقتها رسالة لـ صلاح، قال فيها: «بحب محمد صلاح وعاوز ألعب كورة زيك».

وقال محمد صلاح: «مش عارف أقوله إيه، ومفيش حاجة أقولها، وهقوله بحبك أنا كمان، وماتفرجتش على الحلقة بتاعته بس هدخل أشوفها لما أروح، مش بعرف أتعامل مع المواقف دي».

وتحدث اللاعب محمد صلاح، عن نجوم المنتخب الوطني، قائلا: «أثق في تريزيجيه، وحجازي بيقف في صفي، وممكن أعلق صورة عبدالله السعيد، كصديق، والنني صاحب الطفولة».

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