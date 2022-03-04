محمد صلاح: «عشت في القاهرة بـ60 جنيه.. وكنت مكسوف أرجع البلد أو أكلم أبويا»

قال اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، إن نادي المقاولون العرب من أفضل أندية التي ترعى الناشئين في مصر، مضيفا: «لما روحت النادي لأول مرة كنت مبسوط جدا، وشايف نفسي هعمل حاجة مفيدة بعد الكرة».

وأوضح «صلاح» خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» للإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة «DMC»، أنه يعطي كل ما لديه لكرة القدم ويتقنها، «مش عاوز أرجع في يوم أندم إني معملتش حاجة أو قصرت، وبعطي كل اهتمامي للكرة عشان يوم ما أمشي يبقى موضوع واتقفل».

صلاح: نمت ورا باب النادي عشان حلمي

وأشار «صلاح» إلى أن من أصعب المواقف التي مر بها حينما أعطاه والده 60 جنيها وجاء بها للقاهرة، واصطحبه أحد أصدقائه لمدينة العاشر من رمضان للإقامة عند صديق آخر، واكتشف أن الرجل يسكن في المقابر، فرفض صلاح المبيت عنده، وتحركوا لنادي المقاولون العرب: «واحد نعرفه دخلنا النادي ونمنا ورا الباب على الأرض لحد الصبح وتاني يوم نمنا في أرضية الملعب والجو كان بارد».

صلاح: ممكن أعمل أي حاجة عشان أحقق حلمي

وتابع صلاح: «كانت أيام صعبة وشاقة جدا بس كنت ممكن أعمل أي حاجة عشان احضر التمرين الصبح، وكابتن ريعو وأحمد عبد الحميد ليهم فضل كبير، وكانت أهم حاجة عندي إني اكمل تمريني، وكنت مكسوف أكلم أبويا وأرجع البلد وبتكسف أطلب فلوس».