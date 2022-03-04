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محمد صلاح: مش باضغط على «ماجي» في حاجة.. و100% هدعمها لو هتعمل شغل ليها

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محمد عزالدين
09:56 م | الجمعة 04 مارس 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

تحدث اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن زوجته «ماجي» وكيف تحقق ذاتها في الوقت الذي يكون هو منشغلا عنها، قائلا إنها كانت تعاني في البداية مع تربية «مكة» و«كيان».

وأضاف محمد صلاح، خلال حواره مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «DMC»، اليوم الجمعة، «قلتها لو عاوزة تعملي شغل لوحدك أنا هدعمك 100%، فقالت لي في الوقت الحالي مش شايفة فكرة كويسة لها، بس في الوقت المناسب هتقول لي وأنا معاها 100%».       

«ماجي» بتحب تتعلم طول الوقت ولو عاوزة تشتغل هدعمها 100%

وتابع: «ماجي واخدة بالها من الولاد جدًا جدًا وقريبين جدا من بعض، وماجي من النوع اللي عاوز يتعلم طول الوقت، بتدخل تقرا وتشوف حاجات وده بيفيدها ويفيد الأطفال».

وواصل: «ماجي بتخرج مع صحابها، بنات مع بعض مش عارف دماغهم ماشية إزاي، مش بضغط عليها في حاجة، مش بضغط مع حد في البيت بحاجة، اللي عاوز يعمل حاجة يعملها، كل واحد حر في حياته مش بتحكم في حد كل واحد يتحكم في حياته».

 

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