«قوم أقف وأنت بتكلمني» و«أنا مصمم».. أبرز أغاني بهاء سلطان بحفل العودة

قدَّم النجم بهاء سلطان باقة من أجمل أغانيه خلال حفله الضخم بمسرح أوبرا جامعة مصر، هو الأول له بعد غياب لفترة طويلة.

أغاني بهاء سلطان

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، نظرًا لكون الحفلة أولى لبهاء سلطان بعد غياب طويل، حيث تألق المطرب خلال الفاصل الثاني من خلال باقة من أجمل أغانيه ومنها: «تحدي، قوم اقف وانت بتكلمني، قلبك يا حول الله، ٣ دقايق، ليالي طويلة».

وتفاعل الجمهور بشدة مع غناء سلطان، خاصة أغنيتي «احلف» و«قوم اقف وانت بتكلمني».

تفاصيل عودة بهاء سلطان

وعن العودة لخشبة المسرح مرة أخرى، أبدى بهاء سلطان سعادته بلقاء الجمهور في إطلالة رائعة بحفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد غياب لفترة طويلة.

وشدا بهاء سلطان بالعديد من الأغاني في الفاصل الأول للحفل بأغنية «تعالي ادلعك، مالك، الواد قلبه بيوجعه، طب ليه، أنا زعلتك في حاجه، يا تري»، وغيرها من الأغاني الرائعة.

وأقيم حفل بهاء سلطان تحت شعار «كامل العدد»، وبمجرد طرح التذاكر نفدت بالكامل، في إشارة إلى شعبية بهاء سلطان، وترقب عودته مرة أخرى.