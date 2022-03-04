إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بطريق دمتيوه بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دمتيوه بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دمتيوه التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد فايز الجمال 17 سنة مقيم قرية دمتيوه مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وسحجات متفرقة بالجسم وجرح بالساق اليسرى، وأحمد ياسر عاطف 22 سنة مقيم دمتيوة مصاب بكدمة بالوجه اشتباه كسر بالكتف وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى»، وجرى نقلهم إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد استقبال مستشفي وادي النطرون 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.