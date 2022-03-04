خريطة انتشار 11 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة».. الكشف والعلاج مجانا

تواصل مبادرة «حياة كريمة»، أعمالها للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتتضمن القوافل 12 تخصصا، واستشاريين على أعلى مستوى، و160 ألف نوع دواء، وأشعة، ومعمل تحاليل متكامل، وتُحوِل القوافل الحالات التي تستدعى التدخلات الجراحية، إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

وتوفر القوافل الطبية خدماتها بشكل مجاني من خلال الكشف الطبي وصرف العلاج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، ضمن «حياة كريمة».

وقالت «الصحة»، في بيان لها، إنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية، حتى 6 مارس الجاري، بينها 4 قوافل في مناطق: «وادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والايشيط مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وكفر الشناوي مركز فارسكور، محافظة دمياط، وكرداسة بحي كرداسة محافظة الجيزة»، وذلك يومي 4 و5 من الشهر نفسه، كما تنطلق 7 قوافل طبية يومي 5 و6 من مارس في مناطق «المطمر مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، والسيقا مركز طوخ محافظة القليوبية، والمساوية مركز استا محافظة الأقصر، ومعجون مركز سمسطا محافظة بني سويف، وجرقس مركز سنورس محافظة الفيوم، والفتوح مركز فوه، محافظة كفر الشيخ، وآبار الملك مركز أخميم محافظة سوهاج».

الكشف والعلاج مجانا

وأكدت الصحة، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة إلى أنه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أن القوافل تضم تخصصات: «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، ولجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.