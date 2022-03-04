مؤشرات شبه نهائية: حسام عفيفي نقيبا لمهندسي القاهرة بفارق 956 صوتا

أسفرت عملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، عن فوز المهندس حسام الدين عفيفي، بمنصب نقيب مهندسي القاهرة، على حساب منافسه اللواء هشام أبو سنة نقيب مهندسين القاهرة المنتهية ولايته، بفارق نحو 956 صوتا في جولة الإعادة التي جرت اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، برئاسة جمال أبيب، النتيجة النهائية، بعد انتهاء فرز جميع الصناديق وعددها 81 صندوقا، وبحسب المؤشرات فاز المهندس حسام الدين عفيفي بمنصب نقيب مهندسي القاهرة حاصدا نحو 4304 أصوات، مقابل 3348 صوتا لصالح هشام أبو سنة.

انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أعلنت إغلاق باب التصويت في السابعة والنصف مساء اليوم، بعد مد التصويت نصف ساعة عوضا عن فترة أداء صلاة الجمعة.

وأكد المستشار جمال أبيب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أن الإقبال على المشاركة بعملية التصويت داخل لجان القاهرة بالمرحلة الثانية كان كبيرا بالقياس للمرحلة الأولى.

وشدد رئيس اللجنة القضائية، على أن عملية التصويت داخل لجان القاهرة، لم تشهد أي تجاوزات من قبل الأعضاء أو المرشحين، وسارت الأمور بسلاسة وشكل منظم.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022 لاختيار النقيب العام، والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، بالإضافة إلى إجراء جولة الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين في الجولة الأولى، التي أجريت في 25 فبراير الماضي.

22 مرشحا على مقعد نقيب المهندسين

ويتنافس 22 مرشحا على مقعد النقيب العام، في المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022، بعد استبعاد المهندس عثمان أحمد عثمان، من بينهم: المهندس هاني ضاحي، النقيب المنتهية ولايته، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين في الفترة «2014 - 2018»، والمهندس مصطفى أبو زيد.

وجرت انتخابات المهندسين 2022، تحت إشراف قضائي، واختار 798 ألف عضو من الأعضاء المقيدين بجداول الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، النقيب العام، إضافة إلى 11 عضوا مكملا، و13 رئيس نقابة فرعية من بينها القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية.