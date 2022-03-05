أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن واشنطن تبحث خيارات لخفض وارداتها من النفط الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إنه لا يستطيع أفهم لماذا لم يتخذ حلفاء كييف قرارا بإغلاق ​المجال الجوي​ الأوكراني، مشيرا إلى ان بلاده طالبت «​مجلس الأمن​ الدولي» بإغلاق المجال الجوي فوق ​أوكرانيا وإطلاق عملية لحفظ السلام.

«بوشيلين» يدعو القوميين الأوكرانيين إلى إلقاء سلاحهم

ميدانيا، أعلن رئيس جمهورية «دونيتسك» الشعبية دينيس بوشيلين، أن قوات مدينة «ماريوبول» باتت محاصرة بالكامل، داعيا، في حديث لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، القوميين الأوكرانيين هناك إلى إلقاء سلاحهم والاستسلام.

وأوضح بوشيلين، أن قوات «دونيتسك» والجيش الروسي يسيطرون على طريق «ماريوبول-دنيبروبيتروفسك».