«سبوتنيك»: تعليق خدمة قناة «بي بي سي» ومواقع أخرى في روسيا

قالت وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية، إن خدمة قناة «بي بي سي» البريطانية، ومواقع أخرى، جرى تعليقها في روسيا.

وأمس الجمعة، خلال جلسة لوزراء خارجية دول «الناتو»، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لتشديد العقوبات ضد موسكو، وللحلول الدبلوماسية مع روسيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه لا مصلحة استراتيجية لبلاده في خفض حجم النفط في الأسواق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

«بلينكن» يدعو موسكو إلى وقف العمليات العسكرية بالقرب من المواقع النووية

ودعا بلينكن روسيا، إلى وقف العمليات العسكرية بالقرب من المواقع النووية في أوكرانيا، وقال إن البيت الأبيض طلب من الكونغرس الموافقة على رصد 10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، ندد في وقت سابق، برفض «الناتو» عمدا قرار فرض منطقة حظر جوي فوق بلاده، موضحا أنه يعتقد أن قمة «الحلف»، أمس الجمعة قمة ضعيفة، قمة مشوشة.

«جونسون»: سنفرض المزيد من العقوبات الصارمة على بوتين

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال في وقت سابق، إن «لندن» تدعم أوكرانيا لحماية الحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن بلاده ستفرض المزيد من العقوبات الصارمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه الحاكم.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، قال اليوم السبت، إن الهدف من عملية موسكو العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا ضمان أمن روسيا، ليس تقسيم أوكرانيا إلى أجزاء، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أشار بيسكوف، إلى أن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» عدة مرات، جعل روسيا تشعر بالتهديد، كما أخل بالتوازنات.