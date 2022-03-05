«كييف» تعلن تدمير ما لا يقل عن 39 طائرة روسية و40 هليكوبتر

قالت قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، ما لا يقل عن 39 طائرة روسية، و40 طائرة هليكوبتر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكانت صافرات الإنذار، دوت في وقت سابق، في العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أعلنت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، بدورها، تعليق نشاط صحفييها في روسيا.

وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، نفت في وقت سابق، استخدام القنابل العنقودية من قبل الجيش الروسي، ضد المدنيين في أوكرانيا.

وفي تصريحات سابقة، لـ رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أوضح المسؤول الأوكراني، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» رفض عمدا فرض حظر طيران فوق بلاده.

وأضاف زيلينسكي، أنه يعتقد أن دول الحلف ذاتها، اخترعت رواية مفادها بأن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا، سيؤدي إلى عدوان روسي مباشر ضد «الناتو».

وفي سياق متصل، أعلنت شركة طيران كورية، أن روسيا رفضت تزويد إحدى طائراتها بالوقود.

«الخزانة» الأمريكية: واشنطن تعمل مع الحلفاء على حزمة عقوبات

قالت وزارة «الخزانة» الأمريكية، إن بلادها تعمل مع الحلفاء على حزمة عقوبات يمكن تصعيدها، وفقا لتصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن العقوبات ألحقت ضررا حادا بالاقتصاد الروسي

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن الرئيس الروسي كان دائما يدعم المسار الدبلوماسي، موضحا في مقابلة تليفزيونبة، أن بلاده تريد أن تكون لديها حقوق متساوية.

«بيسكوف»: تمدد «الناتو» في أوكرانيا شكل خرقا للخطوط الحمر لـ موسكو

وأضاف بيسكوف، أن موسكو تريد تحقيق أهدافها: نزع السلاح من أوكرانيا وضمانات دستورية بشأن وضع أوكرانيا المحايد، وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على أن تمدد «الناتو» في أوكرانيا شكل خرقا للخطوط الحمر لـ موسكو.

وأكد بيسكوف أن ما وقع في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا سببه استفزاز متطرفين نازيين، وإن المفاعل آمن وسالم ومستوى الإشعاع طبيعي.