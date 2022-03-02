موسكو: وقف تصديق ألمانيا على خط الغاز الروسي سيضر بعلاقة البلدين

أكدت روسيا أن قرار ألمانيا بوقف عملية التصديق على مشروع نورد ستريم 2 (التيار الشمالي 2)، لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات بين موسكو وبرلين.

الخارجية روسيا تحذر من ضرر لا رجعة فيه للعلاقات مع ألمانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان على موقع الخارجية الروسية: «نود أن نعلن أن قرار برلين بوقف المشروع سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات الروسية الألمانية».

ولفتت «زاخاروفا» إلى أن موقف روسيا بشأن التعاون في الطاقة مع ألمانيا لم يتغير حتى الآن، رغم قرار الأخيرة وقف التصديق على «نورد ستريم 2»، قائلة: «لم يتغير موقفنا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا، ومع أوروبا ككل».

وأضافت: «أكدت روسيا باستمرار أن المشروع اقتصادي بحت، جرى تنفيذه وفقًا للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي، وسيكون تشغيل خط أنابيب الغاز هذا في الوقت المناسب في مصلحة كل من روسيا وأوروبا».

وأوضحت «زاخاروفا» أنه نتيجة لرفض ألمانيا تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، سيكون هناك ارتفاع سريع في أسعار الغاز في أوروبا.

وزير المالية الألماني: وقف إمدادات الغاز الروسي يضعفنا

وتابعت: «بالإضافة إلى المنفعة المتبادلة، يهدف المسار الجديد إلى تعزيز تنويع إمدادات الغاز، وأن يصبح عنصر استقرار لسوق الغاز في أوروبا ومن الواضح أن هذا لن يحدث في المستقبل المنظور، حيث أصبح المشروع رهينة الارتباط المصطنع بالمؤامرات السياسية الأخرى، وستكون النتيجة الحتمية للتخلي عن السيل الشمالي 2، كما نرى بالفعل، النمو السريع لأسعار الغاز في السوق الأوروبية».

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده ستحتفظ بعدد قليل جدًا من قنوات الاتصال مع روسيا، من أجل إجراءات تسديد فواتير الغاز.

وأضاف الوزير الألماني، في مداخلة تليفزيونية: «الأمر يتعلق بعزل روسيا قدر الإمكان سياسياً واقتصادياً ومالياً، لكن هناك مساحة محدودة من القنوات يجب أن تظل مفتوحة، حتى لا نعطي عذرًا لوقف إمدادات الغاز، فهذا من شأنه أن يضعفنا».