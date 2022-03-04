«الفاو»: الشاي أكثر أنواع المشروبات استهلاكا في العالم بعد المياه

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، إنه يمكن لمحصول الشاي أن يضطلع بدور هام في تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية، موضحة في تقرير لها أن الشاي قطاع زراعي يتسم بكثافة اليد العاملة كما يوفر فرص عمل ودخل لعدد كبير من غالبية المجتمعات الريفية الفقيرة في العالم ويشمل النساء وأسرهنّ، ويعمل به 60% من النساء الفقيرات، ما يجعل هذا الأخير عاملًا مساهمًا هامًا في تحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

مصدرًا مهما للدخل

أوضحت المنظمة الدولية، أن عائدات صادرات الشاي مصدرًا هامًا للدخل للعديد من البلدان المنخفضة الدخل التي تحتاج إلى العملات الأجنبية لسداد فواتير وارداتها الغذائية وشراء السلع والخدمات من الأسواق العالمية، مؤكدة أن الشاي هو أكثر أنواع المشروبات استهلاكًا في العالم بعد المياه، كما تمثل نشاطًا اقتصادي هام وتقدر تجارته بنحو 8 مليارات دولار أمريكي سنويًا.

لفتت المنظمة إلى أن للشاي بُعدا اجتماعيا مهما آخر، إذ يجمع الناس مع بعضهم البعض لتشاطر القصص وبناء الصداقات وحلّ الخلافات، وتُظهر البيانات زيادة في استهلاك الشاي خلال فترات الإغلاق التام في ظل جائحة كورونا، حيث وجد الناس طمأنينة في كوب الشاي الدافئ خلال هذه الفترات الأشدّ صعوبة.

قطاع يواجه عددًا من التحديات التي تقتضي اهتمامًا عاجلًا

أوضحت المنظمة أن الشاي يواجه العديد من التحديات أهمها تأثيرات أزمة المناخ، والحاجة إلى تحسين استدامة سلسة إمدادات الشاي؛ وتراجع مستويات الإنتاجية؛ والضغوط المتصلة بالسعر مقابل الكلفة التي تواجهها الأطراف الفاعلة على امتداد سلسلة القيمة.

علاوةً على ذلك، يمكن لإنتاج الشاي أن يؤدي إلى تآكل الموارد الطبيعية، ولا سيما التربة والمياه على نحو أكبر، كما تمثّل إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، وتآكل التربة، وتلوث المياه بعض التحديات التي تقتضي اهتمامًا عاجلًا. غير أنّ هذا القطاع يعاني أيضًا من مواطن الضعف، إذ تتعرض نبتات الشاي لإصابات متكررة بالآفات والأمراض، ما يقلّص الغلال والمحاصيل. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يسفر صدأ البن أو مرض اللفحة البنية الذي يصيب الشاي عن خسائر فادحة في الإنتاج والدخل.