سنغافورة تفرض عقوبات على بنوك روسيا

فرضت سنغافورة، عقوبات على بنوك روسيا، وحظرت السلطات في سنغافورة، تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، طلبت السلطات الأوكرانية، من المدنيين في «خاركيف» التوجه إلى الملاجئ القريبة، فيما قال فاديم بويتشينكو، رئيس بلدية «ماريوبول» الواقعة جنوب شرقي البلاد، إن القوات الروسية فرضت حصارا خانقا على المدينة.

رئيس بلدية «ماريوبول» يدعو إلى إنشاء ممر إنساني

أضاف بويتشينكو، أن ميناء المدينة الاستراتيجي في شرقي أوكرانيا، يتعرض لحصار من قبل الجيش الروسي ولهجمات عنيفة، ودعا رئيس بلدية «ماريوبول»، إلى إنشاء ممر إنساني.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن هجمات الجيش الأوكراني والتخطيط الفاشل أعاقا قافلة روسية ضخمة كانت تتجه ببطء نحو «كييف»، موضحة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن القوات الروسية تتقدم شرقي أوكرانيا.

الهجمات الأوكرانية لم تمنع القوات الروسية من مواصلة تقدمها في الجنوب

أوضحت «سكاي نيوز»، أن الهجمات الأوكرانية لم تمنع القوات الروسية من مواصلة تقدمها في الجنوب، في سعيها للسيطرة على مدينة رئيسية يمكن أن تسهل المزيد من الهجمات.

ويتطلع الجيش الروسي، للاستيلاء على مدينة «ميكولايف»، والتي من شأن السيطرة عليها السماح لـ«موسكو»بدعم أي عمليات إنزال برمائي في المستقبل في أوديسا.

وحذر مسؤول مخابرات غربي كبير، من أنه يجب الاستعداد لخسائر فادحة في الأرواح البشرية، وخاصة المدنيين في الأيام والأسابيع المقبلة.

مسؤول مخابراتي غربي: سيناريو قصف المدن سيخلف خسائر بشرية كبيرة

أوضح مسؤول مخابراتي غربي، أن سيناريو قصف المدن الأوكرانية سيخلف خسائر بشرية كبيرة، مشيرا إلى أن موسكو تبدو الآن مستعدة لقصف المدن الأوكرانية حتى تستسلم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» للأانباء، أن أغلب الأمريكيين يؤيدون وقف استيراد النفط والغاز من روسيا.