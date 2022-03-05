سماع دوي عدة انفجارات في خاركيف.. والقوات الروسية تتقدم جنوبي أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، سماع دوي عدة انفجارات في مدينة «خاركيف» الأوكرانية، فيما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن القوات الروسية تتقدم جنوبي أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه متواجد في العاصمة «كييف»، مضيفا في مقطع فيديو نشره على صفحاته في مواقع التواصل، إن رئيس مكتبه موجود في العاصمة، نافيا هروب أحد إلى أي مكان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال نائب في البرلمان الأوكراني، يدعى «إيليا كيفا» في مقطع فيديو، إن زيلينسكي، عبر الحدود الأوكرانية البولندية، وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية هناك.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا، أمس الجمعة، إن الحديث عن هجوم الجيش الروسي على محطة «زابوروجيا» للطاقة الذرية جنوب أوكرانيا، جزء من حملة الأكاذيب ضد موسكو، موضحا في جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، أن الجلسة محاولة أخرى من قبل سلطات كييف لإثارة هستيريا مختلقة حول ما يحدث في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال مصدر بوزارة «الدفاع الألمانية»، إن أوكرانيا طلبت أسلحة ثقيلة بينها دبابات وغواصات ومروحيات، مضيفا إنه تم شحن جزء من الأسلحة لـ«كييف».

«برلين»: «الاتحاد الأوروبي» عليه سد الثغرات التي قد تلتف من خلالها روسيا على العقوبات

وكانت السلطات الألمانية، أعلنت أنه على «الاتحاد الأوروبي» سد الثغرات التي قد تلتف من خلالها روسيا على العقوبات

بدوره، قالت الرئاسة الأمريكية « البيت الأبيض»، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفنلندي، سولي نينيستو، ناقشا أهمية إبقاء أبواب حلف شمال الأطلسي «الناتو» مفتوحة، مضيفا إن الرئيسان، اتفقا على تعزيز التعاون الأمني المشترك.

«بوكينج هولدينج» تعلن التعليق المؤقت لخدمات السفر في روسيا

من جانبه، أعلن مكتب شركة «بوكينج هولدينج»، أمس الجمعة، عن التعليق المؤقت لخدمات السفر في روسيا، بسبب التعقيد المتزايد لممارسة الأعمال التجارية في البلدان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.