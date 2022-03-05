أبرز 11 تصريحا لحمادة هلال.. زوجته وأغنياته وذهابه لمعالج روحاني

حل الفنان حمادة هلال، ضيفًا على الإعلامية آسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدث عن زملائه في الوسط الفني والغنائي، وأثنى على بهاء سلطان وشيرين وغيرهما من المطربين، فضلا عن تحدثه عن زوجته التي تعاني من بعض المشكلات الصحية حاليًا، وكذلك عدم تصديقه لقراءة كروت التاروت، وعدم إيمانه بها.

ونتناول في التقرير التالي، أبرز ما ذكره حمادة هلال أثناء الحلقة، كما يلي:

1- «معنديش منافس والله وبتكلم بالأمانة لأن مفيش حد مش بتكلم، مش شكرانية في نفسي، لأن فيه كذا حد يخاف يعمل حاجة جديدة، وده مش غرور، بكلمك بالأمانة مبعرفش أنافس حد، ومنافستي الوحيدة مع حمادة هلال، لأن لو عقلي ركز في منافسة فلان وعلان، عمري في حياتي ما هركز في نفسي».

2- أغنية محمد نبينا حققت نجاح في العالم كله، واترجمت في العالم.

3- «الله يرحمه طلعت زكريا، كان أكتر نجم تلقائي في الكوميديا، وأنا شايف إن ربنا هيكرم حمو بيكا في الحتة دي جدا في التمثيل»

القلق يصاحبني دوما

4- «مبحبش اسأل في الحاجات دي خالص (التارو)، أنا راجل أحب القدر بتاع ربنا ييجي لي لوحده، من غير ما أعرف أيه اللي داير حوالي لأن سيناريو الحياة»

5- «طول الوقت قلقان فيه شغل ومفيش أغنية بتمشي سهلة ولا مسلسل ولا فيلم بيمشي سهل».

6- «مراتي ربنا يحفظها ويبارك لها، لأنها تستاهل وصبرت وربنا يحفظها، لأنها الفترة دي بتمر بتعب ربنا يحفظها ويبارك في عمرها».

7- «الحمد لله الفترة اللي فاتت شوية تعب وعملية، وإن شاء الله الناس يدعوا لها تقوم بألف سلامة، هي عملت حادثة وحصلت لها قصص كتير قوي، وربنا يحفظها يا رب».

8- «كان المفروض أعمل حملة لإعلانات شركة كبيرة عالمية، والتعاقد ده متمش بسبب نجاح أغنية محمد نبينا، وده لا فرق معايا والأغنية أهم لي بكتير».

مقدرش أقول الفن حرام ولا حلال

9- «فكرة هسيب الفن عشان حرام صراع شغال معانا من زمان من أول ما بدأنا ومن أول ما عملت أول رؤية في حياتي والصراع ده شغال معايا بس حتة الحرام والحلال فكل حاجة باينة وانا مقدرش اقول انا حرام ولا حلال ومقدرش اتكلم في الحتة دي وانا عايز أعمل حاجة واحدة بس ان انا اتقي ربنا في حياتي وفي شغلي واني اتقي ربنا قبل كل شيئ وبعد كده مفاتيح الجنة والنار عند ربنا سبحانه وتعالى مش عند حد».

10- «لا يمكن أروح لمعالج روحاني، وفيه ناس مشايخ بجد ربنا استخدمها تعالج البشر بالروحانيات، وفيه ناس صحاب طرق، وفيه ناس قطاع طرق، وممكن يجوا يأذوك، ويعفرتوا بيتك، أنا ماشي بمبدأ خيركم من رقى نفسه بنفسه، والليلة سهلة جدا، ادعي ربنا واقرأ الفاتحة والمعوذات».

11- «بشوقك عيش بشوقك.. دي غنوتي، وقعدت اشتغل عليها 6 شهور وتعبت فيها والمؤلف والملحن عارفين كويس، واتشغلت بمرض أمي الله يرحمها، وانشغلت بيها جدا، وفجأة لقيت الأغنية راحت في حتة تانية، وكلمتهم، وقولت لهم يا جماعة دي غنوتي وبتاعتي وحقي، أنا كنت معطل الموضوع ده عشان المؤلف، وكان ممكن أنزلها تاني يوم على السوشيال ميديا، قولت لا، ويا رب أنت اللي عالم، وعملت أغنية أشرب شاي، وبقت غنوة، واعلان وفيها خير».