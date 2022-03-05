حرب شوارع بمدينة سومي شرق أوكرانيا.. وقنوات أمريكية تتوقف عن البث في روسيا

أشارت تقارير عن حرب شوارع بمدينة «سومي» الواقعة شرق أوكرانيا، فيما طالبت السلطات المدنيين بالتزام منازلهم وفقًا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية أنَّ بلادها لا تنوي نقل طائرات عسكرية إلى أوكرانيا، حسب ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف إنَّ ظهور رئيس البلاد الحالي فلاديمير زيلينسكي الأخير يوحي بأنَّه غير طبيعي، فيما عبّر سكان مولدافيا وبولندا وزاكارباتيا في غربي أوكرانيا عن استيائهم من تصرف اللاجئين الأوكرانيين.

واعتبرت صحيفة «ناشيونال إنتريست» الأمريكية في مقال، أنَّ رفض 35 دولة دعم القرار المناهض لـ موسكو في الأمم المتحدة علامة مقلقة بالنسبة لـ واشنطن.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنَّها لا تؤيد تصريحات السناتور الجمهوري ليندسي جراهام الداعي إلى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

«البيت الأبيض»: لا ندعم قتل زعيم دولة أجنبية

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي ردًا على سؤال: «لا ندعم قتل زعيم دولة أجنبية أو تغيير نظام فيها».

وعلى خلفية تصريحات السناتور الجمهوري، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف إلى أنَّ الكثير من الناس يفقدون رشدهم، فيما طالب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتون بتوضيحات رسمية وإدانة حاسمة لتصريحات جراهام.

وفي تصريحات سابقة، قال كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنَّ حلف شمال الأطلسي «الناتو» يبقي على باب الحوار مع مفتوحا مع موسكو، موضحا أن «الحلف» سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا.

«بلينكن»: الناتو لا يسعى للمجابهة العسكرية مع موسكو

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، أشار المسؤول الأمريكي إلى أنَّ «الناتو» لا يسعى للمجابهة العسكرية مع موسكو، فيما قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنَّ لندن ترى ضرورة ضمان سلامة محطات الطاقة النووية الموجودة فب أوكرانيا.

بدورها، وردًا على حظر «ميتا» حسابات قناة «آر تي» الروسية و«سبوتنيك» في أوروبا قررت السلطات الروسية حجب شبكة «فيسبوك» في روسيا بشكل كامل.

وتوقفت العديد من القنوات التلفزيونية الأمريكية مثل «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن» عن البث من روسيا وفقًا لما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.