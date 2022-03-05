كورونا اليوم في مصر.. «الصحة» تؤكد استقرار الوضع الوبائي للفيروس

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان آخر مستجدات كورونا اليوم في مصر، موضحًا أنَّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا يشهد استقرارًا من حيث الإصابات والوفيات، إذ شهد المنحنى الوبائي انخفاضًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضين مقارنة ببداية شهر فبراير، متوقعًا استمرار انخفاض الحالات حتى انكسار الموجة الخامسة منتصف مارس وفقًا لتوقعات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

انخفاض في نسب التردد على مستشفيات الحميات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ كورونا اليوم في مصر يشهد انخفاض في نسب التردد على مستشفيات الحميات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى انخفاض نسب إصابات العزل المنزلي أيضًا بنسبة تصل الى 46% مقارنة عن ذي قبل، موضحًا أنَّ حالات كورونا في مصر تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالحالات الحرجة تتواجد بالعزل الصحي و86% منها غير حاصل على لقاح كورونا.

تكثيف التطعيمات

وأضاف «عبدالغفار» أنَّ الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة في محافظة المنوفية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا من خلال مجموعة من الفرق الطبية حققت نجاح كبيرًا وتم تطعيم المواطنين المستهدفين، مشيرًا إلى إطلاق الحملة في 4 محافظات مماثلة، إذ تهدف الحملة إلى الوقوف على سبب عزوف بعض المواطنين من حجز لقاح كورونا والتطعيم، مؤكّدا أنَّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة ولا داع لأي خوف أو تردد من الحصول على اللقاح.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل جميع مستشفيات العزل الصحي على مستوى المحافظات، مطالبة المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر، مناشدة المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لها.