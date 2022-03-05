خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين 2022.. «هتعملها وأنت في البيت»

يبحث عدد كبير من المواطنين، وخصوصًا أصحاب السيارات، عن خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين 2022، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، كي يتمكنوا من الانتهاء من إجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا، من داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى إدارات المرور، والوقوف في طوابير.

بوابة المرور الإلكترونية لتجديد رخصة السيارة

وخلال هذه الفترة، وفي ظل اهتمام الدولة بميكنة خدماتها في كل القطاعات والمصالح، أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، إمكانية الحصول على عدد من الخدمات «أون لاين»، ومنها خدمات تجديد رخصة السيارة، وإصدار ملصق إلكتروني، بدل فاقد رخصة القيادة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين 2022، وفقًا لبوابة المرور الإلكترونية.

خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين 2022

1- على الراغب في تجديد رخصة السيارة أون لاين 2022، ثم زيارة بوابة المرور الإلكترونية، من خلال هذا الرابط.

2- قم باختيار تسجيل مستخدم جديد.

3- ادخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في:

- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي.

- البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلا».

- كلمة المرور، ثم تأكيدها.

- العنوان، والوظيفة، والجنسية.

- رقم المحمول، والرقم القومي.

- المقطع الأول لاسم الأم.

- رقم المصنع.

- المحافظة.

- ادخل رمز التحقق.

4- اضغط على «سجل الآن».

5- اختار «تجديد رخصة السيارة».

وعليك دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة، ويجب معرفة أنه لا يجوز توصيل رخصة السيارة أون لاين، في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

- الرخصة السابقة.