اعراض كورونا 2022.. الصحة توضح سبب تغير حدتها «أخف من الموجات السابقة»

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن أعراض كورونا 2022 لم تتغير عن التى ظهرت منذ انتشار جائحة كورونا على مستوي العالم، وتابع عضو اللجنة العلمية لـ «الوطن» أن أعراض كورونا 2022 لم تتغير لكن حدة الأعراض هى التى اختلفت، فأصبحت أخف من الموجات السابقة، والمقصود بحدة الأعراض شدتها وقد أصبحت بسيطة ومتوسطة الأمر الذي أدي الى تقليل فترة العزل.

أعراض كورونا 2022

واستعرض الدكتور محمد النادي، عوض اللجنة العلمية، أعراض كورونا بشكل عام، وقال: «تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والحمى والسعال والتهاب الحلق واسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق قلت عن الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وأعراض الجهاز الهضمي قلت عن الموجة الثانية والتى كانت تتميز بها، واحمرار العينين وتوهجها، والمنتشر حاليا هو الأعراض التى تشبه نزلات البرد فقط، وعلى المواطنين التعامل مع نزلات البرد على أنها إصابة مؤكدة لحين تمام التأكد».

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن لقاحات كورونا عملت على تخفيف حدة الأعراض وجعلت الإصابة بسيطة ومتوسطة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، وارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس على مستوى الجمهورية، وناشد المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

رفع درجات الاستعداد القصوي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان على استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها والإطلاع على كافة المستجدات المتعلقة بالفيروس.