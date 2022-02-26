"الصحة" تعلن عدد المحصنين بالكامل من فيروس كورونا في مصر

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن وصول عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر إلى مليون و33 ألف مواطن، ووصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح إلى 39.560.059 مواطنًا، ووصل عدد المواطنين المحصنين بالكامل إلى 29.888.241 مواطنًا، داعية المواطنين إلى الإسراع في حجز التطعيم من خلال موقع لقاح كورونا التابع لها.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر

وتابعت الوزارة في تقريرها: لقاحات كورونا ساهمت كثيرًا في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الموجة السابقة، وعملت اللقاحات على الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، فضلًا عن تخفيف شدة الأعراض وأن تكون بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

وفرة لقاحات كورونا في مصر

وأضاف الوزارة: الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بسيطة وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وصداع واحساس بالتعب والإرهاق، وتكسير في العضلات، لافتة الى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى طبيب، لافتة إلى كافة التسهيلات التي تقدمها الوزارة للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت أن هناك وفرة في كافة اللقاحات في مصر تكفي لتطعيم أكثر من مليون مواطن، معلنة استمرار وصول شحنات لقاحات كورونا خلال الشهور القادمة، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ اللازم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام قدر الإمكان للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.