طلاب «هندسة أسيوط» يتأهلون لمسابقة أمريكية.. صمموا طائرة بدون طيار

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، تمكن فريق طلابي بكلية الهندسة بجامعة اسيوط من التأهل لمسابقة الجمعية الأمريكية للمركبات بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد صناعتهم طائرة بدون طيار «RC Plane» في أبريل المقبل في بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه الطائرة هي الأولى من نوعها في الصعيد، وتم تجربتها قبل عدة أيام في مطار الهيئة العربية للتصنيع بحلوان، تحت إشراف القوات الجوية، وتم التحكم فيها عن طريق طيار متخصص، لافتا إلى نجاح التجربة دون حدوث أي تلف في الطائرة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن مشاركة الفريق الطلابى جاءت فى إطار نادي العلوم والابتكار بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

الفريق الطلابي

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، أن الفريق الطلابي يضم 9 طلاب وطالبات، وجميعهم من فرق دراسية مختلفة بقسمي الميكانيكا والميكاترونيكس بكلية الهندسة، مشيرا إلى أن المسابقة تنظمها الجمعية الأمريكية للمركبات بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد تأكيدا على ما تضمه الكلية من عناصر متميزة من الطلاب يواصلون العمل الدءوب من أجل تجديد مكانتهم، وحصد أماكن متقدمة في كافة المحافل الدولية وتمثيل جامعة أسيوط على نحو لائق ومشرف.

وأشار الدكتور عزت عبد المنعم مرغني، وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الفريق يتكون من 9 طلاب، هم مصطفي محمد، وأحمد جمال، ويوسف محيي الدين، ومحمد صلاح، وجيهان محمد، وإسراء شعبان، وداليا عيد، وعبد المنتصر فؤاد، وأنطونيوس بشري.

تحديات واجهت التصميم

وأوضح الفريق الطلابى أنه تم تصنيع الطائرة تحت إشراف الدكتور محمود عثمان المدرس بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، والمهندس رامي عنتر المعيد بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، وتمثلت أهم التحديات التي واجهتهم في قدرتهم على صناعة طائرة بنجاح رغم أن هذا التخصص غير موجود بكلية الهندسة بجامعة أسيوط.

وبحسب الفريق، تتميز الطائرة بأن وزنها لا يزيد عن 6 كيلوجرامات، وقادرة على حمل وزن يقارب وزنها، كما تم تصنيع الطائرة من مواد محلية حيث لم يتم الاعتماد على أي خامات مستوردة في الطائرة سوى المحركات فقط، وذلك لأنها لا تُصنع داخل مصر.