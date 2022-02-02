المجمعات الاستهلاكية: السلع التموينية متاحة بالبطاقة للمواطنين

أكدت المجمعات الإستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المجمعات المنتشرة على مستوى المحافظات، البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

إتاحة السلع الحرة للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية

تتيح المجمعات الاستهلاكية، السلع التموينية للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية، فضلا عن إتاحة السلع الحرة للمواطنين غير الحاملين للبطاقات، وغير المقيدين على منظومة الدعم التمويني، إذ يتوافر داخل جميع المجمعات، ماكينات صرف التموين، التي تصرف جميع السلع التموينية، والمدرجة على قائمة السلع، البالغ عددها 26 سلعة تموينية مدعمة للمواطنين من خلال شراؤها بالبطاقات التموينية.

المجمعات تتيح 1200 سلعة بجميع فروعها

فيما يتوافر داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، السلع الحرة والبالغ عددها 1200 سلعة للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية، وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع السلع المتوافرة في فروع المجمعات الاستهلاكية يقل ثمنها بنسبة 20% عن أسعار مثيلاتها في الأسواق.

كما يتوافر في المجمعات الإستهلاكية جميع اللحوم الطازجة والمجمدة، والمصنعة مثل البرجر والسجق والكفتة، فضلا عن توافر الدواجن والأسماك المجمدة بأنواعها.

مساواة سعر السكر التمويني مع سعر السكر الحر

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مساواة سعر السكر التمويني مع سعر السكر الحر عند 10 جنيهات ونصف الجنيه، وذلك للمواطنين حاملي البطاقات التموينية وغير الحاملين لها، مؤكدا أن مصر لديها مخزون استراتيجي كافٍ من سلعة السكر، فضلا عن اقتراب مصر إعلان اكتفائها الذاتي من السكر، الذي يتزامن موسم إنتاجه حاليا مع توريد القصب من المزارعين، بقيمة 810 جنيهات سعر توريد طن القصب.

وضمت قائمة السلع التموينية لشهر فبراير 2022، عدد 26 سلعة تموينية من بينها السلع الأساسية «الأرز والسكر والزيت» على بطاقات التموين، وعدد آخر من السلع الأخرى مثل المكرونة والعدس والفول والبسكويت.