تعرف على خدمات السجل المدني 2022 عبر منصة مصر الرقمية

توفر منصة مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الخدمات التي يحتاجها كل المواطنين في مختلف القطاعات، ومن أبرزها خدمات السجل المدني 2022، وهي كل ما يتعلق سواء بشهادات الميلاد أو البطاقة الشخصية أو شهادات الوفاة.

في نقاط.. خدمات السجل المدني 2022 عبر منصة مصر الرقمية

وتستعرض «الوطن» مختلف الخدمات السجل المدني 2022 التي تقدمها منصة مصر الرقمية، وهي كالتالي:

1 - بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

2 - بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

3 - إصدار شهادة ميلاد مميكنة ومطبوعة مسبقا.

4 - إصدار شهادة وفاة مميكنة ومطبوعة مسبقا.

رابط منصة مصر الرقمية

ويستطيع كل المواطنين التمتع بمختلف الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية من خلال الدخول عبر هذا الرابط.

طريقة إنشاء حساب جديد على منصة مصر الرقمية

وحتى يستطيع مختلف المواطنين الاستفادة بخدمات مصر الرقمية ينبغي أن يكون لديهم حساب على المنصة من أجل أن يستطيعوا الدخول إليها، من خلال إدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب الجديد وهي بيانات البطاقة الشخصية مع رقم الهاتف الشخصي.

الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية

وتقدم منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات في العديد من القطاعات ومن أبرزها على سبيل المثال في قطاع «التموين» الخدمات الآتية وهي: تفعيل بطاقة التموين، أو إصدار بطاقة تموين جديدة، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، أو الفصل الاجتماعي، أو الاستعلام عن الصرف، أو النقل من محافظة لأخرى، أو ضم أفراد الأسرة.

كما تقدم منصة مصر الرقمية خدمات الشهر العقاري، ومن أبرزها على سبيل المثال: استخراج صورة من كتاب دوري، أو ترجمة عقد مُشهر، أو استخراج صورة من منشور فني، أو استخراج شهادة تصرفات عقارية، أو استخراج صورة من منشور مالي.