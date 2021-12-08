موقع تسجيل لقاح كورونا.. خدمات لا يقدمها الخط الساخن لوزارة الصحة

مناشدات يومية تبثها وزارة الصحة المصرية عبر قنواتها الرسمية للمواطنين، بضرورة تلقي اللقاح عن طريق الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا والتسجيل للحصول على الجرعتين الأولى والثانية تباعًا، إذ تعد لقاحات كورونا حائط الصد الأول لتقليل فرصة الإصابة بالعدوى ومن شدة الأعراض، فضلًا عن كون اللقاح آمن تمامًا وفعّال ومجاني لكل الفئات والأعمار.

موقع تسجيل لقاح كورونا

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، الذي خصصته وزارة الصحة المصرية للمواطنين.

خدمات الخط الساخن لوزارة الصحة

وتقدم وزارة الصحة خطًا ساخنًا للمواطنين للرد على أي استفسارات بشأن فيروس كورونا المستجد، والتي تتمثل في الآتي:

1. الاستفسار عن عناوين ومواعيد مراكز اللقاح.

2. إلغاء تعيين موعد لتأجيل موعد الجرعة الأولى.

3. إعادة تفعيل موعد وإعادة انتظار موعد جديد للجرعة الأولى (كما يمكنكم ذلك عن طريق متابعة طلب اللقاح من موقع التسجيل).

4. تسجيل طلبات التطعيم المنزلي لأصحاب الإعاقات الحركية فقط (كما يمكنكم ذلك عن طريق تسجيل طلب خدمة من موقع بوابة الخدمات).

5. استقبال بلاغات الأعراض الجانبية بعد تلقي التطعيم.

6. استقبال بلاغات الإصابة بفيروس الكورونا المستجد بعد تلقي التطعيم وبلاغات التعافي.

خدمات لا يقدمها الخط الساخن لوزارة الصحة

1. لا يمكن تعديل رقم البطاقة أو جواز السفر/ تاريخ الميلاد/ النوع/ الجنسية (ويمكنك إعادة التسجيل بالبيانات الصحيحة أو الرجوع لمركز اللقاح للمساعدة).

2. لا يمكن استعجال أو تحديد موعد لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، عدا القادمين من الخارج الحاصلين على الجرعة الأولى خارج مصر.

3. لا يمكن توفير نوع محدد من اللقاحات (توفير اللقاح عن طريق مراكز تقديم الخدمة و بناءً على التقييم الطبي).

موعد الجرعة الثانية يحدد حسب اللقاح

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّه يتم تحديد موعد الجرعة الثانية على حسب التطعيم المحدد من قبل الطبيب على النحو الآتي:

- ساينوفارم بين الجرعتين 3 أسابيع «21 يومًا».

- أسترازينيكا بين الجرعتين شهر «30 يومًا».

وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية يمكن تقليل الفترة بين الجرعتين في لقاح أسترازينكا من 12 أسبوع إلى 4 أسابيع، وفي هذه الحالة سيتم التطعيم بالجرعة الثانية بعد 4 أسابيع.