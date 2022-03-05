رئيس مجلس الدولة يرحب بالقاضيات الجديدات.. شريكات في تحقيق العدالة الإدارية

قال المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، إنه لأول مرة منذ 75 عاما تجلس المرأة على منصة قضاء مجلس الدولة، وتكون شريكة لنا في تحقيق العدالة الإدارية.

القاضية «رضوى» مفوضة الدولة

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الدولة جلسة تنصيب المرأة قاضية على منصات القضاء.

ورحب مجلس الدولة بالقاضية رضوي حلمي مفوضة الدولة، قائلٱ إنها تجلس على المنصة بصحبة زملائها فى جميع المحافظات، لتترأس جلسات التحضير للدعوي وتهيئتها من حيث مدي مطابقتها للقانون.

تنفيذ القرار الرئاسي بتعيين 8 قاضية

وتابع رئيس مجلس الدولة، أنه تنفيـذا لقرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهورية رقـم 446 لسنة ٢٠٢١ في الثالث من أكتوبر ۲۰۲۱ بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وأضاف المستشار رئيس مجلس الدولة أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الإندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

وأوضح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إن تعيين المرأة قاضية في المجلس حدث تاريخي جاء في موعده