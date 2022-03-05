على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث عن كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف؛ حرصا من المواطنين على دفع الفاتورة الخاصة بهم، حتى لا تنقطع عنهم خدمة الإنترنت المنزلي، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتليفون الأرضي، إذ أنه لا يمكن الاستغناء عن خدمة الإنترنت المنزلي.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف؟

يمكن للراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف بعدة طرق مختلفة، منها الموقع الرسمي ومنها عبر الهاتف الأرضي، ولكن في هذا التقرير، نرصد كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الهاتف عبر الموقع الرسمي لشركة we:

- يقوم العميل الراغب في الاستعلام عن الفاتورة بالدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات we من هنـــــــا.

- ثم الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة.

- يتطلب حينها من العميل إدخال الكود الخاص بالمحافظة التابع لها.

- ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل، الذي يرغب في الاستعلام عن فاتورته.

- الضغط على الخانة الخاصة بإظهار الفواتير، لتظهر على الفور القيمة المطلوب من العميل دفعها.

كيف يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق مختلفة، سواء كان ذلك بالفيزا كارد الخاصة بالعميل، أو بالتوجه إلى أي من شركات خدمات التحصيل الفوري مثل «فوري، أمان، مصاري» وغيرها من الشركات الأخرى، كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون أيضا من خلال الاتصال على خدمة عملاء الشركة على الرقم 111، ثم اختيار الاستعلام عن الفاتورة.