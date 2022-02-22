أصالة ورامي جمال يحتفلان بيوم التأسيس في موسم الرياض.. الليلة

تحيي الفنانة أصالة حفلا غنائيًا ضخما الليلة برفقة الفنان رامي جمال، في المملكة العربية السعودية على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم التأسيس السعودي.

أصالة ورامي جمال يحيان حفلا غنائيا في السعودية

ويقدم الثنائي باقة متنوعة من أغانيهما، حيث تقدم أصالة أغاني: «روح نجدية»، «جابو سيرته»، و«اتحبني»، بينما يقدم رامي جمال أغنية «سقف»، و«اوعديني»، وغيرها من الأغاني، وكانت الشركة المنتجة للحفل قامت بطرح التزاكر يوم الأربعاء الماضي.

أسالة تعبر عن انتمائها الدائم للسعودية

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه فيديوهات خاصة بوصول الفنانة أصالة والفنان رامي جمال إلى السعودية وقالت أصالة خلال الفيديو: «شعور انتمائي للسعودية شعور قديم، من وقت ما بدأت وأنا بحس إني منتمية لها المكان، لأنها كانت مسئولة عن كل تطوراتي، الإنسانية والفنية، وبكون في أعلى درجات السعادة لما أغني في السعودية».

رامي جمال: شكرا لهيئة الترفيه على المستوى الهائل في دعم الفن والفنانين

بينما أعرف الفنان رامي جمال عن سعادته بالمشاركة في حفل التأسيس، قائلا: «حابب أقولكم كل سنة وانتوا طيبين كل سنة والمملكة العربية السعودية وكافة الشعب السعودي بخير، وبشكركم على اختياري إني أكون معاكم في يوم وطني زي دا، وشكرا لهيئة الترفيه على المستوى الهايل اللي أنا شايفه دا من دعم الفن والفنانين، والارتقاء بالمستوى الفني في الوطن العربي مش في السعودية بس».

الهيئة العامة للترفيه تروج لحفل أصالة ورامي جمال

ونشرت الهيئة العامة للترفيه السعودية فيديو تشويقي لحفل أصالة ورامي جمال عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت على الفيديو قائلة: «موعودين بحفلة ‏مع الفنانة اصالة ⁦‪‬⁩‏والفنان رامي جمال ⁦‪‬⁩‏يوم الثلاثاء 22 فبراير»