14 تكليفا للمحافظين: الحفاظ على الرقعة الزراعية ومتابعة ملف التصالح

أصدرت وزارة التنمية المحلية، حزمة من التكليفات للمحافظين، والتأكيد على تنفيذها خلال الأيام المقبلة، ضمن توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والارتقاء بعمل المحليات، ومسايرة التطورات التي تشهدها الدولة خلال الفترة الراهنة، وجاءت أبرز التكليفات كالتالي:

مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

- متابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» من الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء، بإجمالي 523 مشروعا.

- توفير 5 آلاف قطعة أرض لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، مع المتابعة اليومية لمعدلات العمل وتنفيذ المشروعات.

- تقارير حول استعدادات 52 مركزا جديدة لدخول مشروع تطوير الريف في يوليو المقبل.

- حصر كل العاملين بالوحدات القروية المقرر نقلها لمجمع الخدمات الحكومية الجديد، لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم لهم.

إزالة التعديات

- إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتوضيح ما تم من أعمال.

- التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية، بشأن منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات أو تغيرات.

- التأكيد على الالتزام بمنظومة تراخيص البناء الجديدة ومنع أي مخالفات، ومتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء.

- تذليل العقبات لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخطة تطوير الريف.

- منع أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد.

الحفاظ على الأرض الزراعية

- تشكيل لجان على 4 مستويات للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظات والمدن والقرى.

- المرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها، والتصدي لأي حالة تعد، واتخاذ ما يلزم لمواجهة التعديات.

رصد التعديات بالأقمار الصناعية

- متابعة التقارير اليومية لرصد المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية عبر الأقمار الصناعية.

- إعداد تقارير يومية وأسبوعية بشأن التعديات على الأراضي الزراعية.

- إزالة التحديات والعقبات التي تواجه ملف التصالح في مخالفات البناء.