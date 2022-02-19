أكبر حركة توظيف.. وزارة الشباب تعلن عن فرص عمل جديدة في 18 محافظة

تواصل «الوطن» استعراض الوظائف وفرص العمل التي تتيحها وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الحكومة وتمثلها وزارة الشباب والرياضة من ناحية، ومؤسسات القطاع الخاص وتمثلها شركة مايكروسوفت، ومنظمات المجتمع المدني وتمثلها مؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك لخلق مناخ جيد وفرص عمل لائقة للشباب والخريجين وأصحاب المهن من الشباب في منشآت القطاع الخاص، بمرتبات مجزية وأرباح وعمولات وتأمين اجتماعي وصحي وهي المنظومة التي تندرج تحت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها ووجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي التقرير التالي نستعرض، واحدة من أكبر إعلانات وزارة الشباب عن الوظائف وفرص العمل اللائقة، حيث تستهدف توظيف الشباب في 18 محافظة، بفروع شركة «Men's Club» تطلب للتعيين، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

الوظائف الخالية المتاحة لشغلها

1. مدير منطقة (خبرة لا تقل عن 5 سنوات)

2. مشرف منطقة (خبرة لا تقل عن 3 سنوات)

3. مدير فرع (خبرة من 2 الى 3 سنة)

4. مساعد مدير فرع (خبرة من 1 إلى 2 سنة)

5. مبيعات داخلى (خبرة أو بدون)

أماكن العمل المتاحة في 18 محافظة

- مدير منطقة (طنطا - كفر الشيخ)

- مشرف منطقة (القاهرة - الجيزة)

- مدير فرع (الإسماعيلية - شبرا الخيمة - الزقازيق)

- مساعد مدير فرع (بورسعيد - أشمون - دمياط - شرم الشيخ - بنها)

- مبيعات داخل القاهرة والجيزة (المهندسين - فيصل - الهرم - المعادى - حدائق القبة - مدينة نصر - شبرا - عين شمس - بنها)

أماكن العمل المتاحة في صعيد مصر

(أسيوط - الأقصر - بنى سويف - المنيا - الغردقة).

أماكن العمل في مدن القناة

(السويس - بورسعيد - شرم الشيخ - العاشر من رمضان)

مدن الدلتا

(المنصورة - دمياط - مدينة السادات - ميت غمر – طنطا - كفر الشيخ - دسوق)

الشروط المطلوبة

• جميع المؤهلات حسب كل وظيفة

• ذكور وإناث

• الحد الأقصى للسن 35 سنة

• موقف واضح من التجنيد.

المميزات

• الراتب حسب كل وظيفة والخبرة بعد المقابلة

• عموله مجزية + بدل

• عدد ساعات العمل 8 ساعات

• فرص للترقي