دفاع «علاء حسانين» يطالب باستدعاء ضابط التحريات ويشكك في شهادته

قال طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول علاء حسانين، في قضية الآثار الكبرى، إنه على معرفة شخصية بالمتهم الأول «علاء»، ولم ير منه أي شيء سوي أنه ذاكر لله عز وجل ودائم الصلاة على النبي ويمد يده بالخير لكل من يعرفه ومن لا يعرفه: «لم أسمع منه أي كلمة سوي الحق».

وأضاف أنّ الاتهامات الموجهة له غير حقيقية: «لو أي شخص بيتاجر في الآثار ومعروف بين الناس أنه بيتاجر في الآثار يبقي ليه معاه آثار مقلدة ولو عمل ده محدش هيشتري منه».

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وأضاف الدفاع أنّ شاهد الإثبات الأول تضاربت أقواله أمام المحكمة أثناء الإدلاء بشهادته واستند الدفاع إلى أسرة المتهم الأول حررت محضرا ضد شاهد الإثبات الأول في الأموال العامة اتهموه فيه بتحرير محضر مباني ضد قريبهم المتوفي وتلقيه رشوة.