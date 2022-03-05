دفاع علاء حسانين: إذن الضبط باطل والنيابة منعتنا من الحصول على المعلومات

قال طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول علاء حسانين، في قضية الآثار الكبرى، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إن النيابة العامة امتنعت عن تنفيذ طلبات الدفاع والمتهمين خلال التحقيقات، وهو ما أدى إلى تقييد الدفاع في الحصول على المعلومات اللازمة والكافية عن القضية، ودفع ببطلان أمر النيابة لاشتماله على تهم غير موجوده في أوراق القضية.

دفاع حسانين: المتهمون ضبطوا في مكان غير المذكور في أذن النيابة

وأضاف دفاع حسانين، أن المتهمين أدلوا بأقوالٍ تدينهم عقب ضبطهم، وأن المتهم منذ اللحظة الأولى وهو ينازع أمام النيابة العامة بأنه ضبط في مكانٍ غير المكان الذي ذكر في محضر الضبط.

وأشار إلى أنّ المتهم ضبط في كمين قرية دلجا مركز دير مواس، وأن أمر النيابة العامة الصادر لضبطه كان محدد ضبطه في دائرة مصر الجديدة، ما يعد تجاوزًا من النيابة العامة لاختصاصها الجغرافي.

الدفع ببطلان إذن النيابة

يشار إلى أنّ دفاع علاء حسانين طالب ببراءة موكله، وبطلان إذن النيابة العامة، وانتفاء جريمة التهريب والتنقيب عن الآثار، وكذا انتفاء أركان تشكيل عصابة، مؤكدا انقطاع صلة المتهمين بالأحراز، وبطلان التحريات.

وأوضح المحامي أنّ هناك تلاعبًا زمنيًا في تحريات وإذن النيابة، مؤكدًا تناقض أقوال شهود الإثبات مع بعضهم.