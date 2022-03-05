تطوير مستشفى السعديين بالشرقية بـ17 مليون جنيه.. 15 جهاز غسيل كلوي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى.

تطوير مستشفي السعديين المركزي

جاء ذلك بعد توقيع محافظ الشرقية بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي، ومحطة معالجة المياه، وقسم الحضانات بمستشفي السعديين، شامل البنية التحتية والأجهزة الطبية المطلوبة، مع عمل التوسعات اللازمة للأقسام الطبية بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، واستيعاب أكبر عدد من المرضى، بواقع 15 ماكينة غسيل كلوي بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلى 60 ماكينة غسيل كلوي، و15 حضانة، ليصل الإجمالي إلى 35 حضانة، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.

إنشاء قسم الكلى الصناعي الجديد

وتفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التطوير الجارية لإنشاء قسم الكلي الصناعي الجديد بالدور الأرضي بالمبني العلاجي، والوقوف علي آخر المستجدات، موجهاً مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال لدخول الأقسام الطبية الخدمة في أقرب وقت.

كما تفقد وكيل الوزارة الأعمال الجارية بمبنى علاج الأورام الجديد، ضمن خطة التطوير بالمستشفي، ومن المقرر زيادة القوة الاستيعابية إل 40 سريرا لمرضي علاج الأورام «خارجي»، وتقديم الخدمة لـ40 مريضا بالجلسة الواحدة بدلاً من 10 حالياً.

وتابع أيضا أعمال رفع كفاءة قسم العمليات الجراحية بالمستشفى، وتطوير غرف العمليات الخمسة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

كما أطمئن وكيل الوزارة علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الأورام، وقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي بالمستشفى.