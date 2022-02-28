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إصابة 8 عمال في حادث سير على الطريق الإقليمي بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:17 ص | الإثنين 28 فبراير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهد الطريق الإقليمي في المنوفية، إصابة 8 عمال في حادث سير بالقرب من كفر دواد في مدينة السادات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى، كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى السادات

وأكد مصدر بهيئة الإسعاف في المنوفية، أنه فور وصول الإخطار بالحادث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل جميع المصابين وعددهم 8 أشخاص، إلى مستشفى السادات العام، وحالتهم الصحية مستقرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بإصابة 8 أشخاص إثر حادث في مركز السادات، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية إلي مكان الحادث، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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