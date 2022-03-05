بالأسماء.. إصابة 3 في انقلاب سيارة أجرة بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «تمناية» على طريق «الخارجة - أسيوط»، بالقرب من الكيلو 112 التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة أجرة

وتلقى اللواء محمود توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من نقطة مرور 112، يفيد تلقي بلاغ لنقطة إسعاف الكيلو 112 بلاغا بانقلاب سيارة أجرة «تمناية» على طريق «الخارجة - أسيوط»، وإصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء ضحايا انقلاب سيارة «تمناية»

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ياسمين صلاح رشيد، 14 سنة، مقيمة في مركز الخارجة، ومنى عثمان خلاوي، وحسن ناصوح، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أسيوط الجامعي لعدم استقرار الحالات، وتم إخطار النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات ورفع آثار الحادث.