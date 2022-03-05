حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5-03-2022 مهنيا وعاطفيا

الأبراج الفلكية أمر دائما ما ينجح في جذب اهتمام الكثيرين ومتابعتهم لما يخبرهم به علم الفلك، ويتابعون حركة الأقمار وتأثيرها عليهم وعلى حظوظهم وعلى حاتلهم المزاجية، ويقتنع بها الكثيرين ويتطلعون إلى معرفة حظهم اليوم بشكل دائم.

وفيما يلي تستعرض الوطن حظك اليوم وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 5-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر اليوم في برجك مما يمدك بالقوة ويجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك في مجال عملك وأمام مديرينك.

حظك اليوم برج الحمل 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

يبدو أن اليوم مميز لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي أيضا حيث يتواجد عطارد في منزل الأصدقاء مما يمنحك سحرا، وقد تتحول علاقة صداقة إلى حب اليوم فجأة.

حظك اليوم برج الثور 5-3-2022 على الصعيد المهني

التزم اليوم بالكتمان واعمل على دراسة مخططاتك واقتراحاتك جيدا دون أن تخبر بها أحد.

حظك اليوم برج الثور 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

يخبرك حظك اليوم أن القمر يتواجد في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تراقب من حولك في صمت شديد وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تستطيع أن تكون رأيا متكاملا وذلك بالنسبة لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم مميز لمواليد برج الجوزاء حيث يتواجد القمر في منزل المشروعات التي تستطيع مناقشتها جيدا كما يمدك القمر بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء في العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

تكون محظوظ اليوم على المستوى العاطفي وتتمتع بجاذبية كبيرة وتنجح في لفت انتباه الأحباب وتضعهم في مقدمة اهتمامك.

حظك اليوم برج السرطان 5-3-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض التوتر حيث يتواجد القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تهدئ من روعك وتلتزم الهدوء وتلجأ إلى الاسترخاء لتحدد أولوياتك.

حظك اليوم برج السرطان 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تعمل على جرح شريك حياتك وعليك أن تراجع نفسك قبل أي قول يصدر منك.

حظك اليوم برج الأسد 5-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن نتتبه لحقوقك جيدا، كما تخوض مغامرة اليوم ويكون لديك قدرة على التجديد والابتكار، مما ينعكس عليك بتلقي عبارات الإعجاب ممن حولك.

حظك اليوم برج الأسد 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

يخبرك الفلك بأن اليوم مناسب للتعبير عن نفسك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 5-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يمنحك القدرة على التخطيط والدقة في إدارة أموالك.

حظك اليوم برج العذراء 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

يمنحك الفلك وتواجد القمر في منزلك سحر وجاذبية وتألق اليوم على المستوى العاطفي، كما يمكن أن تكون القائد لمسار حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 5-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعمل اليوم على تقريب وجهات النظر مع شركاء العمل مع الانتباه لحقوقك جيدا.

حظك اليوم برج الميزان 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

وجود القمر في مواجهة برجك وفق ما يخبرك به علم الفلك يضفى عليك توترا كما يشوشك كثيرا لذا عليك أن تحاول اليوم أن تتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهكك بإصرارك وباحترامك لحقوق الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 5-3-2022 على الصعيد المهني

نظرا لأن القمر يكون متواجدا اليوم بمنزل الصحة فهذا يمدك بالطاقة والنشاط واليقظة مما يساعدك في الانتهاء من أعمالك بدقة وفي وقت قياسي.

حظك اليوم برج العقرب 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

تمتلك اليوم تميزا كبيرا وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه بالنسبة لشريكك أو أصدقائك.

حظك اليوم برج القوس 5-3-2022 على الصعيد المهني

قد تواجه اليوم ضغوط ورغم ذلك تبدو اليوم ملهما وقد تأتيك فرصة طالما حلمت بها وانتظرتها كثيرا.

حظك اليوم برج القوس 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب مما يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب.

حظك اليوم برج الجدي 5-3-2022 على الصعيد المهني

يجب ألا تعطي ثقتك لأي شخص اليوم في مجال عملك إلا بعد أن تدرس ذلك جيدا وتفكر في عقوابه إذا أفشى أسرارك.

حظك اليوم برج الجدي 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

تمر اليوم ببعض الخلافات فاصبر للغد كي تعيد الدفء لعلاقاتك العاطفية.

حظك اليوم برج الدلو 5-3-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر في منزلك الثالث يدعوك لاقتحام مجالات جديدة.

حظك اليوم برج الدلو 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

بعد انتظار طويل قد تحصل اليوم على خبر يفرحك، كما تتواصل مع من تحب بشكل رائع يصيبك بالسعادة.

حظك اليوم برج الحوت 5-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تكثف جهودك وتوجهها اليوم فيما يمكن أن يحقق لك فائدة، فقط اعتن بحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت 5-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تسيطر على انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع محبوبك.