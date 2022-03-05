الكشف على 2500 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الخطارة التابعة لمركز ومدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بالأماكن النائية

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير والسكان، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي الباطنة، والجراحة العامة، والقلب، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2552 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.