خلاف رانيا شاهين وهشام المليجي.. «بدأ بحسن نية وانتهى بقطيعة»

نشب خلافًا بين الفنانة رانيا شاهين وهشام المليجي، بعد اعتراض الثاني على المداخلة التي أجرتها الأولى في أحد البرامج التلفزيونية، إذ تحدثت عن غيابه عن المجال الفني وعدم التفات صناع الفن له رغم موهبته، وهو الأمر الذي دعاها قبل ذلك للكتابة عنه، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ووجه «المليجي» عتابًا لـ رانيا شاهين بعد حديثها التليفزيوني، وذلك من خلال حسابه بـ فيس بوك، قائلًا لها: «حضرتك تطوعتي ودخلتي في حياتي من غير إذن، وقلتي كلام مش حقيقي، محدش طلب منك المساعدة، وحضرتك مصممة تزعجيني، من فضلك ماتجيبيش سيرتي تاني في أي حوار أومداخلة».

رانيا شاهين حاولت لفت الأنظار لموهبة صديقها

واضطر الفنان لحجب هذا المنشور من على حسابه، بعد تدخل عدد من أصدقاءهما المشتركين، وتأكيدهم في التعليقات أنها لم تقصد الإساءة له، وأن حديثها عنه بموجب اهتمامها بزملاءها الموهوبين في الوسط الفني.

هشام المليجي يرفض مساعدتها

وبعد دعم أصدقاءها لها،كتبت رانيا شاهين منشورًا آخر عبر حسابها، قائلة: «أنا أسفة جدًا ياجماعة على الصراع اللي حصل والوش ده، والناس مش ناقصة تسمع مشاكل، ومش حلو إن الزملاء يحصل بينهم كده قدام الناس، ومتشكرة لكل الناس اللي استحملونا، وشكر خاص للناس اللي دعمتني وقالتلي كلام حلو أوي».

واعتذر هشام المليجي لزميلته، موجها اللوم والعتاب إلى بعض الصحفيين، قائلا: «رانيا صديقة جدعة وزميلة موهوبة وجارة طيبة، وأنا واثق إن نيتها كانت خير، ياريت بعض الصحفيين مايصطادوش في المية العكرة وكفايه كده».

وأعادت الفنانة نشر كلامه عبر حسابها الشخصي، معلقة عليها بقولها: «تمام حصل خير، ولكن أنا أسفة جدًا لم نعد أصدقاء ولا جيران حتي آخر العمر، والسادة الصحفيين أخدوا الكلام من على صفحتك، إنت أصبحت مجرد زميل».