أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر فبراير

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فبراير الماضي.

إذ نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الشرقية بكل أجهزتها التنفيذية بحضور عدد من طلاب جامعة الزقازيق للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعـض السيناريوهـات المختلفة والمحتمل حدوثها في ظل الظروف الراهنة السابقة، بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة.

وحرصاً من القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والوزارات والمدارس العسكرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة، وكذا تنظيم 12 زيارة لطلبة الجامعات المصرية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لزيادة الوعي الفكري والمعرفي ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة معسكر معايشة للفتيات بالمعهد الصحي للإناث بأحمد جلال بهدف تنمية المهارات المختلفة للشباب وترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لهم والنهوض بالانضباط الذاتي لديهم.

وعلى جانب آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الثانية عشر بجامعة سوهاج والندوة التثقيفية السابعة عشر بجامعة السويس بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيسي الجامعتين والتي جرى خلالها إلقاء عدداً من المحاضرات عن (مصر المكانة والمكان - الذكاء الصناعي والحروب غير التقليدية) ومجموعة من الأعمال الفنية لطلبة الجامعة أظهرت دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن والمشروعات التنموية العملاقة وأهمها مشروع «حياة كريمة» وأهميتها لمصر.

وفي نهاية الندوتين، جرى تكريم عدد من أسر الشهداء وبعض من ذوي الهمم وتبادل الدروع واختتمت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.