مد فترة التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 31 مارس.. برعاية قرينة الرئيس

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على مد فترة التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، المقدمة برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حتى يوم الخميس الموافق 31 مارس الحالي، وذلك تلبية لرغبة أبنائنا المبدعين والموهوبين في منحهم مزيدًا من الوقت للمشاركة والتقدم للجائزة.

طريقة التقدم للمسابقة

وللتقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني يجب الدخول على الرابط التالي: https://ckp.eg

كما يمكن متابعة صفحة جائزة الدولة للمبدع الصغير على الفيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/stateawardforyounginnovator

شروط جائزة المبدع الصغير

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا تتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدّم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

3- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمّن الأعمال المقدّمة منه إضافات إبداعية جديدة.

4- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسّمة إلى مستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانٍ.

5- تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

6- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

7- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، لا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل.

8- حال تعذر وجود ولى الأمر «الأب» يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالي والإداري على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم.

9- حال العمل الجماعي يُشترَط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدَّد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدَّد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي.

10- حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدّم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم إليها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

11- تكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

12- في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعدُّ التقدم قائمًا.

13- تُستبعد إداريًّا الأعمال التي لم تستوفِ شروط الجائزة.

14- التقدم إلكترونيًّا من خلال اتباع الخطوات الإرشادية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.

15- التقدم يدويًّا بفلاش ميموري فقط يوضع عليه العمل وملف PDF يتضمن: استمارة الجائزة مستوفاة، وصورة شهادة ميلاد المتقدم وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة شخصية حديثة للمتقدم، وإرسالها إلى مقر المجلس الأعلى للثقافة، ولا تقبل الأعمال المقدمة ورقيًّا أو CD أوDVD أو اللوحات.

16- ترسل الأعمال بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة «1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة». والأعمال المقدمة لا تُسترد.