حظك اليوم برج العذراء الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن أصحاب برج العذراء أنه من أكثر الأبراج التي قد تتخلى عن أصدقائها بسولة ولذا تعد تلك الصفة هي أسوء صفاته على الإطلاق كونه قد يتخلى رغم حبه لهؤلاء الأشخاص، كما أنه من الأشخاص الذين لا يمكن الاعتماد عليهم بشكل مطلق، وقد يتركك في منتصف الطريق من أجل تحقيق أهدافه حتى وإن كانت تلك العلاقة رومانسية تجمعه بالشريك.

ويعرف كذلك عن مولود برج العذراء، أنه يستطيع تحديد مصيره بنفسه، دون الرجوع لأي من الأشخاص الآخرين، كما أنه يحب الاعتماد على نفسه بشكل كبير، ولا يحب أن يعتمد على الأشخاص الآخرين على الإطلاق، ما يجعله دائما يشعر بالقلق والتوتر بشكل كبير، ويبحثون بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص بهم، لذلك نقدم لأصحاب هذا البرج حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. تتمتع اليوم بمخيلة خصبة تساعدك على فهم الطرف الآخر.

التوافق مع برج العذراء

ويتوافق مواليد هذا برج العذراء مع كل من برج الثور، برج السرطان، وبرج الجدي فكل من العذراء والجدي على سبيل المثال يربطهما الطموح والإجتهاد في تحقيق شيء عظيم في الحياة والعمل بأهداف واضحة.