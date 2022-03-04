حظك اليوم برج العذراء الجمعة 4-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تهدر أموالك

برج العذراء يبدأ من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، والفصل هو نهاية الصيف في موسم الحصاد، ورمز البرج فتاة تحمل سنبلة قمح، كما أن الكوكب المسيطر في البرج هو عطارد، والمعدن الخاص بالبرج هو الزئبق، أما الحجر الكريم العقيق البني، وذلك وفق كتاب فلسفة الأبراج لخبيرة الفلك عبير فؤاد.

مواصفات برج العذراء

ويتميز مولود برج العذراء بالوضوح التام فهو يحب أن يبدي عن رأيه بكل وضوح ويكره النفاق أو التعامل بازدواجية مع الأشخاص حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته الشخصية، وهو في حاجة دائمة للحب فهو يكره أن يعيش دون حب، كما أنه لبق بشكل كبير في الكلام ويستطيع أن يقنع الغير بأفكاره، رغم أنه يجادل أيضا بدرجة كبيرة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج العذراء مواليد برج العذراء بضرورة الادخار وعدم صرف الأموال في غير موضعها حيث إن القمر في منزل المدخرات، مما يمدك بتنمية أعمالك ويزيد الابتكار لكي تحقق نجاح كبير في عملك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب ممن حولك، حيث أن الوضع الفلكي داعم لك ويجعلك تشعر بسعادة كبيرة مع أحبائك، لكن عليك أن تكون أكثر هدوء في الخلافات التي تحدث، لكي تحافظ على علاقتك بمن تحب وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء.