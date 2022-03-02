«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية اليوم بثلاث محافظات للكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم للكشف والعلاج مجانا في بعض التخصصات الطبية، وحددت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية المقرر أن تضمها القواف الطبية وهي «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال ،الباطنة - الأنف والأذن، العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية،خدمات الأشعة والتحاليل».

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، الـ3 قوافل الطبية من المقرر أن ينطلقوا فى محافظات الجيزة والقليوبية وأسيوط، تحديد في منطقة القبابات حى أطفيح بمحافظة الجيزة، والغريب مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وساحل دجوي مركز بنها بمحافظة القليوبية.

إطلاق القوافل الطبية بشكل دوري في جميع المحافظات

وتابعت الوزارة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية يتم إطلاقها في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، مناشدة المواطنين بالمشاركة في القوافل الطبية من وقت إلى الآخر مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي

وأوضحت الوزارة فى تقريرها الرسمي، القوافل الطبية تحتوي على عيادات متنقلة وصيدليات لصرف الأدوية فور الكشف، علاوة على تحويل كل الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية حرجة إلى أقرب مستشفى تابع للمحافظة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة فى رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.