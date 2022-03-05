4 طرق للحفاظ على محرك سيارتك العاملة بالغاز الطبيعي

قال المهندس محمد النيل، مدير عام تحويل السيارات بشركة «كارجاس» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الغاز الطبيعي المضغوط لا يضر بمحركات السيارات كما هو شائع عند البعض.

وأضاف النيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن محركات السيارات تحتاج دائمًا إلى 4 عناصر للحفاظ عليها، سواء في حال استخدام الغاز الطبيعي كوقود أو البنزبن والسولار.

الصيانات الدورية للسيارة

وأشار إلى أن الصيانات الدورية للسيارة وفي المواعيد المخصصة لها، تعد من أهم الطرق التي يجب أن يتبعها مالك السيارة للحفاظ على المحرك من التلف أو التأثر بأي شىء سلبي.

استخدام المياه المخصصة للتبريد تزيد عمر المحرك

ولفت إلى أن الحفاظ على استخدام المياه التبريد الخاصة بالسيارة والموصي بها المُصنِّع تعتبر من أكثر الأشياء التي تحافظ على عمر المحرك، مؤكدًا أن هناك من يقوم باستخدام مياه عادية للسيارة وهو شىء خاطئ، إذ إن المياه العادية تحتوي على معادن ومكونين آخرين يمكن أن تؤثر بالسلب على المحرك.

استخدام زيت السيارات المناسب

كما نصح بضرورة استخدام زيت السيارات المناسب لها، وفق ما أوصى به المُصنِّع أو طبقًا لتوصيات الشركة التي قامت بعمليات تحويل السيارة للغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الزيوت خاصة بالسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أفضل في حال استخدامها من الزيوت العادية.

الاستخدام الرشيد لمحرك السيارة

وأوضح أن الاستخدام الرشيد لمحرك السيارة يعد من أهم الطرق للحفاظ عليها، منوها بأنّ السرعة الزائدة وعدم الاهتمام بحالتها، يؤثر بالسلب على السيارة.

وقال إن مصر تعمل بالغاز الطبيعي للسيارات منذ أكثر من 25 عامًا، كما جرى الاعتماد عليه كوقود للسيارات منذ 100 عام في أنحاء العالم.