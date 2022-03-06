حظك اليوم برج الميزان الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. اقترب ممن تحب

يحمل هذا العام أخبارا سارة على كل المستويات لمواليد برج الميزان، وتحديدًا على المستوى العاطفي فمن المتوقع وفق خبراء الفلك أن يلتقي هذا المولود بشريكه إذا كان أعزب، حيث تتحول الصداقات العادية الى علاقات عاطفية عميقة تسفر عن علاقات جادة تقود للزواج، كما سيجني مولود هذا البرج الكثير من العلاقات والصداقات واللقاءات والزيارات التي كان يطمح لها السنوات الماضية.

وعلى المستوى الصحي، مولود برج الميزان على موعد مع تحسن في الصحة العامة هذا العام ما يؤدي لارتفاع المعنويات على عكس العام الماضي، ما يجعله يبحث بشكل يومي عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان علي الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقترب ممن تحب وتحقق توافقا معه.

عيوب سيدة برج الميزان

عنيدة، لا تجيد مسامحة الآخر، غير واثقة من نفسها، قلقة ومترددة، وأخيرا لا تعرف المغامرة، هكذا يتم اختزال عيوب إمراة برج الميزان، التي دائماً ما ينتابها شعور بأنّها لا تلقى التقدير الكافي ممن حولها ما يجعلها تتحول وتصبح شخصا آخر في لحظة.