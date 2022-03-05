كيا كرنفال تفوز بجائزة أفضل سيارة لسنة 2022

تصنف سيارة كيا كرنفال MPV، أحد أشهر موديلات كيا الجديدة، ضمن «أفضل السيارات الجديدة لعام 2022» من قبل مجلة Autotrader، جاء ذلك وفقاً لما نشرة موقع الشركة.

وقال ستيفن سنتر، مدير العمليات EVP وكيا أمريكا: «إن إدراج سيارة كرنفال MPV ضمن أفضل السيارات الجديدة لعام 2022 من Autotrader يؤكد سبب تحطيم المبيعات وتوقعات المستهلكين»، واكتشف الخبراء في AutoTrader في كيا كرنفال كل ما هو أساسي لتجربة التصميم والجودة والقيمة والصقل.

وأشار AutoTrader إلى أن كيا كرنفال نجحت في تحدي توقعات المستهلكين بتصميم يذكرنا بقطاع سيارات الدفع الرباعي الشهير مع تقديم المزيد مما تتطلبه عائلة اليوم في سيارة بهذا الحجم والغرض.

واستحوذت كيا على أفضل أجزاء سيارة عائلية وجمعت تلك التي تتميز بفائدة ومظهر وجاذبية في فئة سيارات الدفع الرباعي الراقية، كما قال برايان مودي، المحرر التنفيذي في AutoTrader «سيارات كيا مختلفة بشكل كبير اليوم عما كانت عليه قبل سنوات قليلة فقط».

مقر شركة كيا أمريكا

يقع المقر الرئيسي لشركة كيا أمريكا في إيرفين، كاليفورنيا، وتواصل تقديم أعلى استطلاعات جودة السيارات وتم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية.

وعمل كيا كـ«الشريك الرسمي للسيارات» في الدوري الأمريكي للمحترفين، وتقدم مجموعة من السيارات الهجينة والهجينة والكهربائية التي تعمل بالكهرباء والبنزين والتي تباع من خلال شبكة تضم ما يقرب من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك العديد من السيارات وسيارات الدفع الرباعي التي تم تجميعها بفخر في أمريكا.