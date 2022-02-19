زيادة جديدة في أسعار كيا «أكسيد» بالسوق المصرية

شهدت السيارة كيا «أكسيد» زيادة في أسعار فئاتها في السوق المصرية حيث وصلت الزيادة إلى 5 آلاف جنيه، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة كيا أكسيد 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات التي تأتي بها السيارة في السوق المحلية بحسب وكيلها في مصر.

قائمة أسعار كيا أكسيد موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، وتتوافر في السوق المصرية بفئتين الأولى بسعر 380 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 415 ألف جنيه.

مواصفات كيا أكسيد 2022

نأتي السيارة بمحرك مزود بأربع اسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 253 نيوتن/متر، وتتصل منظومة القوة بناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 9.2 ثانية وتستهلك السيارة 6.1 لتر كل مسافة 100 كم.

وتاتي السيارة بطول كلي 4395 ملم، والعرض الكلي 1862 ملم، والارتفاع الكلي 1483 ملم، وطول قاعدة العجلات 2650 ملم، وارتفاع السيارة عن الأرض 184 ملم، ومساحة الصندوق الخلفي 426 لتر.

وسائل الأمان في سيارة كيا أكسيد 2022

السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك، مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، وفوانيس ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، و وجنوط رياضية 18 بوصة».