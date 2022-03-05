حملة «انزل واطمن» تستهدف فحص 140 ألفا من منتفعي التأمين الصحي ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استكمال حملة «انزل واطمن» للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2022، لافتة إلى أن المستهدف من الحملة فحص 140 ألفا من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن «انزل واطمن» هي حملة سنوية تستهدف الاطمئنان بشكل دوري على صحة منتفعي التأمين الصحي الشامل، والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها لسرعة علاجها واحتوائها أو السيطرة عليها، للحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية التي ساهمت في تعزيز صحة المصريين، كأحد الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضافت الهيئة، أن حملة «انزل واطمن» تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين، منها 5 فحوصات أساسية تشمل فحوصات «طبيب الأسرة، فحص الأسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، قياس السكر العشوائي»، للاطمئنان على الصحة العامة المنتفعين، وخاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية

وتابعت بأن الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، الذين مر عليهم عام من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، داخل 34 مركزا ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بالمحافظة.

وأوضجت أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة «انزل واطمن»، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

وأكدت أنه يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ضمن الحملة، فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة.

ولفتت إلى أنه تجري إحالة أي من منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل حال اكتشاف أي مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقي الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجه وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.