رمضان عبد المعز يهنئ المسلمين بشهر شعبان: «بحر خيرات ونفحات»

هنأ الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر شعبان، إذ وصف شعبان بأنه شهر الخيرات والنفحات، والنبي محمد عليه السلام كان يُكثر من الصيام في شعبان أكثر من أي شهر آخر، «الشهر ده بحر خيرات ونفحات»، كما ذكر أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وما استكمل صيام شهرًا إلا رمضان، وعندما سأل الصحابة عن كثرة صيام النبي في شهر شعبان، كان رده عليه السلام «ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه».

بداية كل شهر هجري مبارك فيه منح ومفاجآت

وأضاف «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن «ذلك عادة البشر في أول الشيء يبدأ نشيطا، ثم يتراخى بعد ذلك»، موضحًا أن الإنسان يربي أبناءه ويخترع في بداية كل شهر منحا وخصومات ومفاجآت، هكذا يفعل الله مع عباده في بداية كل شهر هجري مبارك، «كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أحرص وأدوم، كل عام وأنتم بخير ورضا وسرور ومنح إلهية وعطايا ربانية».

خيركم من طال عمره وحسن عمله

وأوضح الداعية الإسلامي، أن «خيركم من طال عمره وحسن عمله، الحمد لله الذى أهل علينا هلال شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، يا شهر شعبان العظيم تحية، والله ده كرم من ربنا إنه شهر نفحات، مش هيعدي علينا شهر في السنة الهجرية إلا لما يكون ربنا عمل لنا نفحات، خصومات، منح وعطايا»، مؤكدًا أن الخلق «عال الله»، أي أن الله سبحانه وتعالى يعولنا ويرزقنا وينفق علينا ويسترنا ويغفر الذلات، فالنبي علمنا أنه وقت الغفلة يكثر من العبادة، «لما تلاقي الناس بتغفل عن عبادة الله.. اعبد أنت ربنا تأخذ أجر عالي أوي».